لبنان

جنبلاط: فلسطين لن تموت

Lebanon 24
24-04-2021 | 20:20
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علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية على مشهد الشباب الفلسطيني المنتفض في القدس، بالقول: "فلسطين لن تموت".
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لبنان

وليد جنبلاط

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