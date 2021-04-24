لبنان

طوافات الجيش ترشّ مبيدات حشرية في اللبوة لمكافحة الجراد

Lebanon 24
24-04-2021 | 20:22
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أعلن الجيش في تغريدة على "تويتر" أن "طوافات الجيش، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، تقوم برش مبيدات حشرية في منطقة اللبوة، في إطار اجراءات مكافحة أسراب الجراد".‎
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