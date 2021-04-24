طوافات الجيش ترشّ مبيدات حشرية في اللبوة لمكافحة الجراد

أعلن الجيش في تغريدة على "تويتر" أن "طوافات الجيش، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، تقوم برش مبيدات حشرية في منطقة اللبوة، في إطار اجراءات مكافحة أسراب الجراد".‎