لبنان

بعد السعودية.. دولة عربية أخرى تتجه لمنع دخول المنتجات اللبنانية إليها

Lebanon 24
24-04-2021 | 20:56
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ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية إن "هناك توجهاً لدى الكويت لمنع استيراد الفواكه والخضراوات اللبنانية براً وبحراً وجواً"، موضحة إن "اجتماعاً عُقد أمس بين وزارة التجارة وكبار المستوردين بهذا الشأن".

وفي تقرير لها عبر موقعها الالكتروني، قالت الصحيفة نقلاً عن مصادر متقاطعة في جهات رقابية حكومية وسوق الخضراوات والفواكه قولها إن "هناك تعليمات شفوية صدرت بشأن منع استيراد البضائع اللبنانية، وذلك إثر القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية أول من أمس بمنع الاستيراد من لبنان، ومنع عبور المنتجات اللبنانية أراضي المملكة".

وأضاف التقرير: "وبالرغم من دخول قرار المملكة حيز التنفيذ والقاضي بمنع دخول الحاويات التي تحمل الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو المرور بأراضيها، اعتباراً من يوم الأحد، إلا أن السوق المحلي منتعش، والخضراوات والفواكه متوافرة من جميع الأنواع، والتأثير محدود جداً، بحسب آراء متقاطعة".

من جهته، قال مدير عام شركة عبدالله دشتي للخضراوات والفواكه في الكويت، صاحب إبراهيم، أن "نحو 200 إلى 250 طناً من الخضراوات والفواكه اللبنانية تدخل إلى الأسواق الكويتية يومياً".

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