لبنان

في ذكرى الابادة الأرمنية... ماذا قال اللقاء الارثوذكسي؟

Lebanon 24
24-04-2021 | 21:58
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في ذكرى مرور ١٠٦ سنوات على الابادة الارمنية غرد اللقاء الأرثوذكسي عبر حسابه على تويتر:
"بالامس استذكرنا المطرانين المخطوفَينِ بولس يازجي ويوحنا ابراهيم، و في العام المنصرم استنكرنا قرار الغطرسة التركية بتحويل كاتدرائية" اجيا صوفيا" التاريخية من متحف إلى مسجد.
اليوم ومع الذكرى السادسة بعد المئة للابادة الجماعية الارمنية ومجازر سيفو، اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمجازر التي طالت الأرمن على يد القوات العثمانية، كما قامت منذ العام ٢٠١٩ حكومات وبرلمانات من ٣١ بلدًا ، بما في ذلك روسيا، البرازيل،  فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، و كندا، إلى جانب الأمم المتحدة؛بالاعتراف بأن الأحداث التي حصلت للأرمن كانت إبادة جماعية.
نؤكد لشهدائنا ان شعارنا سيبقى
"لَن ننسَى ولَن نسكُتَ" ينبُضُ في وجدانِنا".
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