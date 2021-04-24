لبنان

طبيب لبناني يطلق تحذيراً بشأن "كورونا".. هذا ما قاله

Lebanon 24
24-04-2021 | 22:00
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غرّد الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار عبر "تويتر" قائلاً: "كورونا ثلاثي التحور ظهر في الهند فارتفعت اعداد الوفيات بشكلٍ صاروخي. رجاءً التوقف عن تحليل مناعة القطيع، نسبة التطعيم، الطقس، العادات البشرية... والتركيز على التباعد، التشخيص المبكر، التلقيح قبل وصول نيو فارينت (سلسلة متحورة جديدة)".

كورونا ثلاثي التحور ظهر في الهند فارتفعت اعداد الوفيات بشكلٍ صاروخي. رجاءً التوقف عن تحليل مناعة القطيع، نسبة التطعيم، الطقس، العادات البشرية... والتركيز على التباعد، التشخيص المبكر ، التلقيح قبل وصول نيو فارينت ! pic.twitter.com/zYUqV6iIhj

 

 

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