محافظ الجنوب أوعز للبلديات الاستعداد لمواجهة آفة الجراد

أوعز محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو الى جميع رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات والقائمقامين جنوبا، الاستعداد وإبقاء أجهزتها وعناصرها المعنية بجهوزية تامة، لمواجهة آفة الجراد وتطويق انتشارها، في حال وصولها إلى مناطق وأراض زراعية جنوبية.