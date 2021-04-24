لبنان

محافظ الجنوب أوعز للبلديات الاستعداد لمواجهة آفة الجراد

Lebanon 24
24-04-2021 | 23:05
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أوعز محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو الى جميع رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات والقائمقامين جنوبا، الاستعداد وإبقاء أجهزتها وعناصرها المعنية بجهوزية تامة، لمواجهة آفة الجراد وتطويق انتشارها، في حال وصولها إلى مناطق وأراض زراعية جنوبية.
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