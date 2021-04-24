"الجمارك" توقف 17 شاحنة محملة بالأغنام في المنارة

ذكرت قناة "الجديد" إن المديرية العامة للجمارك أوقفت 17 شاحنة تحمل الأغنام في منطقة المنارة عند نقطة بيدر العدس.

من جهتها، علم "لبنان24" إنه "جرى تحويل الاغنام الى مزرعة في الصويري وتعيين حارس قضائي عليها".

ووفقاً للمصادر، فإن "قافلة الشاحنات التي تم توقيفها تضم أكثر من 2000 رأس ماعز، وهي من تلك التي ضبطت في المطار قبل تصديرها إلى الخارج".

بالفيديو ـ توقيف 17 شاحنة تحمل الأغنام في منطقة المنارة عند نقطة بيدر العدس من قبل الجماركhttps://t.co/P9vwJkj5Bf pic.twitter.com/BCyp9KipKY