شقيق فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة

ذكرت مصادر أمنية في مدينة صيدا أن المدعو فادي شمندر، شقيق الفنان فضل شاكر والمطلوب للسلطات اللبنانية والذي كان متوارياً مع شقيقه داخل مخيم عين الحلوة، سلم نفسه لمخابرات الجيش عند حاجز الحسبة عند المدخل الغربي للمخيم.ووفقاً للمصادر، فإن شقيق شاكر قرّر تسليم نفسه بعد تدهور حالته الصحية، وطلب نقله الى احدى مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.