لبنان

رابعة الزيات عبر "تويتر": زاهي بخير.. لا تصدقوا الإشاعات

Lebanon 24
25-04-2021 | 00:41
A-
A+
Doc-P-816395-637549085357557866.jpeg
Doc-P-816395-637549085357557866.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّدت الإعلامية رابعة الزيات عبر "تويتر" قائلة: "زاهي بخير.. لا تصدّقوا الإشاعات".
مواضيع ذات صلة
زاهي وهبي يصارع فايروس كورونا .. ورابعة الزيات : منقول يا رب
lebanon 24
25/04/2021 09:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابته بكورونا.. حالة زاهي وهبي الصحية صعبة وهذا ما كشفته زوجته رابعة الزيات
lebanon 24
25/04/2021 09:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة "كورونا" في الهند تتفاقم.. ورقم قياسي جديد للإصابات!
lebanon 24
25/04/2021 09:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تعلن عن تسجيل نحو 350 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في حصيلة غير مسبوقة
lebanon 24
25/04/2021 09:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24

زاهي

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-04-25
09:00 | 2021-04-25
08:45 | 2021-04-25
08:30 | 2021-04-25
08:15 | 2021-04-25
08:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website