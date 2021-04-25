الجولة الاخبارية الصباحية: الازمات تتوالى على اللبنانيين ولسان حالهم قول المتنبي "تكسّرتِ النِّصالُ على النِّصالِ"

ينطبق على حال اللبنانيين قول المتنبي "فصرْتُ إذا أصابتني سِهامٌ تكسّرتِ النِّصالُ على النِّصالِ"، لفرط الازمات والنكبات المتتالية التي يعيشونها ، من الكورونا الى الانهيار الاقتصادي والمالي ، وجديده قرار المملكة العربية السعودية، المؤيد لاحقا من الكويت والبحرين، بحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان وذلك على خلفية أكتشاف كمية كبيرة من المخدرات داخل شحنة رمان اتية من لبنان، وتفيد المعلومات الاولية ان مصدرها سوريا وعبرت ترانزيت من لبنان.

هذا القرار السعودي سيكون محور الاجتماع الدي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر الأثنين المقبل، في قصر بعبدا، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ، ووزراء: الدفاع الوطني، و الزراعة ، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، و الاقتصاد والتجارة، إضافة الى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك ، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدّرين.

وسيخصّص الاجتماع لعرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته.

في السياسة كلام اميركي لافت ، بلسان مصادر أميركية، لقناة "الحدث"، جاء فيه " أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع الملف ال لبنان وتصاب بالإحباط، لافتة إلى أن قناعة أميركية بأن لبنان دولة معطلة بالكامل وتقترب من إعلانها "دولة فاشلة".

وشددت المصادر الأميركية على أن إدارة بايدن ستتعاطى مع حكومة يشكلها اللبنانيون بعيدا عن "حزب الله ".

اما في الداخل اللبناني ، وفي غياب اي تحرك لافت لحل الموضوع الحكومي رغم دخول الرئيس سعد الحريري شهره السادس مكلفا ، انشغلت وسائل الاعلام ب " زجليات السبت" بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ، بعدما " فتح الردة" رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بمطالعة استمرت قرابة ساعة تنقل فيها بين مختلف الملفات وابرز ما فيها مطالبة الرئيس سعد الحريري بأن يستخدم بطاقة التكليف التي أعطيت له لتأليف الحكومة، لا كبطاقة للتعريف عنه في جولاته".

وقال: "إذا الرئيس المكلّف سعد الحريري لا يريد أن يعتذر ورئيس الجمهورية لن يستقيل طبعاً وإذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف فيبقى هناك حالة واحدة للتفكير فيها وهي استقالة مجلس النواب فيصير تكليفه بلا وجود وهذا يعني انتخابات مبكرة لكن هل الإنتخابات المبكرة تغيّر بالمعادلة"؟

هذا الأمر استدعى ردا قويا من "تيار المستقبل"، قال فيه إن "الكذب من شيم الكذابين والمتلونين والمطاردين بعقوبات من الداخل والخارج". وفي الرد أيضا، أن "رهان باسيل على سحب الرئيس المكلف من معادلة التأليف، هو رهان إبليس على دخول الجنة".

وقد ادخل باسيل القوات اللبنانية على خط السجال ردا على كلام قائد" القوات " سمير جعجع عن "النازية العونية" ليتحول السجال العوني- القواتي اشبه بسوق عكاظ استحضر مفردات"الحرب والاجرام والعهر والمحاضرة بالعفاف" من دون ان يرتقي الى مستوى الازمات الخطيرة التي يعاني منها لبنان وشعبه.

ورغم كل شيء سنبقى نقول صباح الخير