لبنان

ماريو عون: ليشكل الحريري الحكومة او يذهب الى بيته

Lebanon 24
25-04-2021 | 06:29
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" ماريو عون في حديث لـ "الانباء الالكترونية" ان الهجوم العنيف لباسيل مرده عدم السكوت عن اتهام التيار الوطني الحر بالنازية، ولهذا السبب كان الجواب من نفس العيار الذي اتهمنا به".

 

اضاف "بالنسبة لنا لا يمكن ان يمرّ هذا الاتهام مرور الكرام، فالموضوع كان يستوجب منا الرد بهذه الطريقة، وهذا ما يجب ان يحصل كي يستوعبوا مدى جديتنا بهذا الموضوع وسائر المواضيع التي تهمنا كالحكومة والقضاء، هذه مواضيع اساسية بالنسبة لنا كي لا يعتبروا اننا لقمة سائغة وبالامكان التعرض لنا، وليكن بعلم الجميع ان هيبة التيار ومواقفه السياسية تنطلق لمعالجة الوضع الصعب الذي نعيشه".

 

واستغرب "استخفاف الحريري بتشكيل الحكومة، فعندما حصل الحريري على التكليف من النواب كان عليه أن يشكل الحكومة بغضون شهر او شهرين على أبعد تقدير، أو أن يعتذر، ولا توجد حلول في الوقت الحاضر لأن الوقت بدأ يضيق والشعب بلغ حداً من الإفقار لم يشهده في تاريخ لبنان، فإذا كان الحريري يرى تشكيل الحكومة لعب أولاد فعليه أن يدرك معاناة هذا الشعب فإما أن يشكل الحكومة او يذهب الى بيته".

 

وأضاف عون: "نحن فريق وازن ولا يجوز التعامل معنا بهذه الطريقة، لقد ظهرت نوايا الحريري على حقيقتها فهو يريد الامساك بكل مفاصل الحكم ولكن ليس بهذه الطريقة تدار الأمور".

المصدر: الأنباء الالكترونية
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