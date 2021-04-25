وزارة الزراعة تستخدم مبيدات زراعية ممنوعة!

افادت معلومات ان وزارة الزراعة تستخدم لمكافحة الجراد في منطقة البقاع، مبيدات زراعية كانت قد منعت استخدامها نظرا لاضرارها الكبيرة على البيئة.

وقال معنيون "ان خطورة المبيدات التي ترشها الطوافات حالياً انها تقضي على التنوع البيولوجي"، وحذروا من "ارتفاع أسعار مبيدات الحشرات خلال الـ48 ساعة الماضية في لبنان، فضلاً عن بيع مواد غير مجدية في موضوع مكافحة الجراد ومضرة للبيئة".

الا ان وزير الزراعة عباس مرتضى رد على هذه المعلومات بتصريح قال فيه "أن المبيدات التي ترشها الوزارة حالياً لمكافحة الجراد آمنة، وأنها ترشها نفسها عادة في سهل البقاع والهرمل لمكافحة حشرة معينة تظهر هناك"، مضيفاً أن "هذه المادة التي تكافح الجراد أيضاً ترش حالياً في جرود لا خضار فيها، ولكن حتى لو رشت على المزروعات فهي آمنة ومفيدة".