لبنان

القاضية عون: لا يمكن أن أتفوه بهذه المهاترات.. أنا مؤمنة وسأتقدم بشكوى!

Lebanon 24
25-04-2021 | 09:25
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 أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بياناً جاء فيه: "يتم التداول على وسائل التواصل الإجتماعي ببيان ينسب إلي أتهم فيه بأني أقول أموراً مشينة عن البطريرك الماروني. إني استنكر بشدة هذا الاسلوب الشيطاني المليشياوي لتشويه سمعتي. بالتاكيد لا يمكن أن أتفوه بهذه المهاترات السخيفة البذيئة التي ليست من شيمي وأخلاقي. وانا مؤمنة، مسيحية وملتزمة، أحترم رأس الكنيسة المارونية. وسأتقدم بشكوى غدا لكشف مروجي هذه المقالات المستنكرة وطلب معاقبتهم".
 
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