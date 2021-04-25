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لبنان
في البترون.. أوقف بعد محاولته اقتحام مؤسسة للصيرفة!
Lebanon 24
25-04-2021
|
09:52
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ شعبة المعلومات أوقفت أحد أفراد عصابة حاول اقتحام مؤسسة للصيرفة وبيع الهواتف في البترون، فجر اليوم، بعد دخوله بواسطة خلع الأبواب، ولكنّه فرّ بعدما أطلقت صفارة الانذار ثمّ لم يلبث أن تم توقيفه.
كما تبين لاحقاً، أنّ الموقوف كان حاول مع أحد أصدقائه تنفيذ عملية سرقة أخرى من داخل مرفأ الصيادين في البترون وتم تسليمه للاجهزة الامنية المختصة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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