لبنان

تعطيل كاميرا مراقبة في سوق بعلبك التجارية

Lebanon 24
25-04-2021 | 11:44
A-
A+
Doc-P-816507-637549479090470724.jpg
Doc-P-816507-637549479090470724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون ليلاً على تعطيل كاميرا مراقبة تابعة لبلدية بعلبك في وسط السوق التجارية، عند تقاطع الطرق المؤدية إلى: القلعة - شارع صالح حيدر - رأس العين - وشارع عبد الحليم الحجار، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

والتحريات جارية لكشف الفاعلين.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
مواضيع ذات صلة
الجيش ينفذ مداهمة بحثا عن مطلوب من آل الفيتروني في حي العسيرة ببعلبك (لبنان 24)
lebanon 24
25/04/2021 15:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تلفزيون لبنان يودّع رئيس قسم الغرافكس (صور)
lebanon 24
25/04/2021 15:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: إحباط عملية تهريب 69 سوريا من لبنان الى قبرص
lebanon 24
25/04/2021 15:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب يعزي الكاظمي بقتلى حريق مستشفى بغداد: نضع امكانات لبنان الطبية بتصرف العراق
lebanon 24
25/04/2021 15:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بعلبك

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:43 | 2021-04-25
14:36 | 2021-04-25
14:32 | 2021-04-25
14:12 | 2021-04-25
14:10 | 2021-04-25
14:06 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website