تعطيل كاميرا مراقبة في سوق بعلبك التجارية

أقدم مجهولون ليلاً على تعطيل كاميرا مراقبة تابعة لبلدية بعلبك في وسط السوق التجارية، عند تقاطع الطرق المؤدية إلى: القلعة - شارع صالح حيدر - رأس العين - وشارع عبد الحليم الحجار، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".والتحريات جارية لكشف الفاعلين.