لبنان

مصدرها لبنان.. البخاري يعلن عن كمية المخدرات التي تم ضبطها خلال 6 سنوات في السعودية

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:17
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أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري للـ"ال بي سي" أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات، بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة و مئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.
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