الجراد يصل الى الجنوب..

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من أهالي السكسكية - جنوبا فوجئوا بوصول عدد من حشرات الجراد إلى البلدة، ففي البداية اكتشف أحد المواطنين الجراد عندما اصطدم جسم ما بزجاج سيارته تحقق من الأمر فتبين انه جراد، وشخص آخر عثر على الجراد على شرفة منزله.

إشارة الى أن هذه الحشرات هي من الفصيلة نفسها التي غزت البقاع.