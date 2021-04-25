لبنان

الجراد يصل الى الجنوب..

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:09
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من أهالي السكسكية - جنوبا فوجئوا بوصول عدد من حشرات الجراد إلى البلدة، ففي البداية اكتشف أحد المواطنين الجراد عندما اصطدم جسم ما بزجاج سيارته تحقق من الأمر فتبين انه جراد، وشخص آخر عثر على الجراد على شرفة منزله.

إشارة الى أن هذه الحشرات هي من الفصيلة نفسها التي غزت البقاع.

 

وبدأ اهالي بلدة مغدوشة، بمشاهدة اسراب من الجراد، واعرب الاهالي عن خوفهم من تكاثر هذا النوع من الجراد ذات اللون الاصفر بشكل سريع.

 

في حين افادت المعلومات ان اسراب الجراد تتواجد ايضا في مدينة صيدا وضواحيها.

 

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