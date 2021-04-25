لبنان

دولة خليجية جديدة تعلن تأييدها قرار السعودية بحظر منتجات لبنان الزراعية

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:19
A-
A+
Doc-P-816524-637549502148146309.jpg
Doc-P-816524-637549502148146309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت الإمارات اليوم الأحد عن تأييدها لقرار السعودية حظر المنتجات الزراعية القادمة من لبنان بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.

كما دعت إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.
المصدر: العربية

لبنان

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:15 | 2021-04-25
20:09 | 2021-04-25
20:01 | 2021-04-25
19:51 | 2021-04-25
19:32 | 2021-04-25
19:30 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website