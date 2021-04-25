دولة خليجية جديدة تعلن تأييدها قرار السعودية بحظر منتجات لبنان الزراعية

أعربت الإمارات اليوم الأحد عن تأييدها لقرار السعودية حظر المنتجات الزراعية القادمة من لبنان بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.كما دعت إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.