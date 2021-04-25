القوات اللبنانية في زيارة تضامنية لكاثوليكوس الأرمن الأورثوذوكس

لمناسبة الذكرى السنوية السادسة بعد المئة للإبادة الأرمنية، يقوم وفد من تكتل الجمهورية القوية، موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بزيارة تضامنية لكاثوليكوس الأرمن الأورثوذوكس لبيت كيليكيا البطريرك أرام الأول كيشيشيان، وذلك في التاسعة والنصف من صباح الإثنين ٢٦ نيسان في مقر البطريركية في أنطلياس.

ويضم الوفد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيوميجيان والنواب إدي أبي اللمع، جورج عقيص، عماد واكيم، النائب السابق شانت جنجنيان، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد.