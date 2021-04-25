لبنان

القوات اللبنانية في زيارة تضامنية لكاثوليكوس الأرمن الأورثوذوكس

Lebanon 24
25-04-2021 | 11:35
A-
A+
Doc-P-816525-637549503360762503.jpg
Doc-P-816525-637549503360762503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لمناسبة الذكرى السنوية السادسة بعد المئة للإبادة الأرمنية، يقوم وفد من تكتل الجمهورية القوية، موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بزيارة تضامنية لكاثوليكوس الأرمن الأورثوذوكس لبيت كيليكيا البطريرك أرام الأول كيشيشيان، وذلك في التاسعة والنصف من صباح الإثنين ٢٦ نيسان في مقر البطريركية في أنطلياس.

ويضم الوفد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيوميجيان والنواب إدي أبي اللمع، جورج عقيص، عماد واكيم، النائب السابق شانت جنجنيان، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:15 | 2021-04-25
20:09 | 2021-04-25
20:01 | 2021-04-25
19:51 | 2021-04-25
19:32 | 2021-04-25
19:30 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website