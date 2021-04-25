لبنان

القوات تطعن بسلفة الخزينة المخصصة لكهرباء لبنان

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:34
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يقدم اعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب جورج عقيص، بيار بو عاصي وادي ابي اللمع طعنا بموضوع مَنْح مؤسسة كهرباء لبنان سِلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياطي الالزامي
المكان: المجلس الدستوري – بولفار كميل شمعون – الحدث
الزمان: الاثنين 26 نيسان 2021 الساعة الثانية عشرة ظهرا
على ان يعقد النواب بعدها مؤتمرا صحافيا عند الساعة الواحدة في مجلس النواب.
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