القوات تطعن بسلفة الخزينة المخصصة لكهرباء لبنان

يقدم اعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب جورج عقيص، بيار بو عاصي وادي ابي اللمع طعنا بموضوع مَنْح مؤسسة كهرباء لبنان سِلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياطي الالزاميالمكان: المجلس الدستوري – بولفار كميل شمعون – الحدثالزمان: الاثنين 26 نيسان 2021 الساعة الثانية عشرة ظهراعلى ان يعقد النواب بعدها مؤتمرا صحافيا عند الساعة الواحدة في مجلس النواب.