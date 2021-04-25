لبنان

نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:46
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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22 و23 و24 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود (31) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 22/4/2021 كالاتي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اورلي : شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة AJ رفم 7836(جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 23/4/2021 كالاتي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)
رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 24/4/2021 كالاتي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)


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