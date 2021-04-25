الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 24 / 4 /2021، أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في منطقتي الشمال والبقاع مواطنين إثنين وسوري، وضبطت 9160 ليتراً من مادة المازوت، وحوالى 818 ليتراً من مادة البنزين أثناء محاولة تهريبها باتجاه الأراضي السورية، كما ضبطت الآليات المستخدمة في عملية التهريب.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.