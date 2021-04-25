لبنان

عون يبرق الى نظيره العراقي معزياً بقتلى حريق مستشفى بغداد

Lebanon 24
25-04-2021 | 13:33
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أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نظيره العراقي الرئيس برهم صالح، معزيا بشهداء الحادث المأسوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وجاء في برقية الرئيس عون: "انني إذ أشاطركم شديد الألم، اتقدم منكم شخصيا، ومن خلالكم الى شعبكم الشقيق بأحر التعازي، سائلا القدير ان يسكن الشهداء فسيح جناته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعا اليه الدعاء أن يصونكم من هوان أي شر لتبقوا عنوان العزة".

ووضع رئيس الجمهورية قدرات لبنان الطبية لمعالجة جرحى الحريق، حيث أورد في برقيته: "فيما نحن نتقاسم الإصرار عينه على مواجهة وباء كورونا ونتائجه، أضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة جرحى الحريق، بما في ذلك العلاج خارج بلادكم الشقيقة إن اقتضى الأمر".
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