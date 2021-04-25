ضبط السيارة المسروقة من صيدا



تمكنت قوى الأمن الداخلي من استعادة سيارة مسروقة بعد وقت قصير على ابلاغ صاحبها عن فقدانها في احدى ضواحي مدينة صيدا حيث تم رصد السيارة ومطاردة السارق على طريق ضهر البيدر- زحلة وتوقيفه في منطقة ابلح في البقاع. وفي التفاصيل انه قرابة الساعة 4.25 من فجر الأحد ( اليوم) ، تلقت غرفة عمليات سرية صيدا في قوى الأمن الداخلي على الرقم 112 ، استغاثة من المواطن" ج.ح." يبلغ عن تعرض سيارته في تلك اللحظة للسرقة وعن سماعه صوت جهاز الإنذار ينطلق فيها وهي من نوع هيونداي ألنترا سوداء اللون موديل 2012 تحمل رقم لوحة التسجيل 30330 /ط ، وكانت متوقفة امام منزله في جادة نبيه بري في تعمير حارة صيدا ، وانه لدى تفقده لها تبين انها قد سرقت. وفي التفاصيل انه قرابة الساعة 4.25 من فجر الأحد ( اليوم) ، تلقت غرفة عمليات سرية صيدا في قوى الأمن الداخلي على الرقم 112 ، استغاثة من المواطن" ج.ح." يبلغ عن تعرض سيارته في تلك اللحظة للسرقة وعن سماعه صوت جهاز الإنذار ينطلق فيها وهي من نوع هيونداي ألنترا سوداء اللون موديل 2012 تحمل رقم لوحة التسجيل 30330 /ط ، وكانت متوقفة امام منزله في جادة نبيه بري في تعمير حارة صيدا ، وانه لدى تفقده لها تبين انها قد سرقت.



وعلى الفور، قام الرتيب المناوب في غرفة عمليات سرية صيدا بالاتصال بغرفة عمليات المديرية العامة وقيادة الدرك وغرفتي عمليات زحلة وبعلبك للتعميم على الدوريات الموضوعة بتصرفها التحرك فورا ، كما افاد غرفة عمليات الجيش اللبناني وبقي على تنسيق مع علميات قيادة الدرك بغية ابلاغ حاجز ضهر البيدر لإعتراض السيارة المسروقة ومن بداخلها.



وبعد نحو الساعة رصد مرور السيارة عند حاجز ضهر البيدر حيث تم وضع عائق حديدي لتوقيفها لكن سارقها واصل سيره متخطياً العائق ، فجرت مطاردته من قبل دورية من قوى الأمن الداخلي حتى منطقة ابلح حيث تم توقيفه هناك . وتبين أن السارق من اصحاب السوابق في سرقة السيارات وتعاطي المخدرات وبوشرت التحقيقات معه تحت اشراف القضاء المختص .

على ان يتم تسليم السيارة لصاحبها عند الانتهاء من التحقيق.

وشكر صاحب السيارة قوى الأمن الداخلي على سرعة تجاوبها وتحركها لإستعادة سيارته.