لبنان

الجيش: إحباط عملية تهريب 69 سوريا من لبنان الى قبرص

Lebanon 24
25-04-2021 | 14:32
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 25 / 4 /2021، تمكنت قوة من الجيش تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات، من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت في منطقة العريضة عند شاطىء الشيخ زناد- عكار، 69 سوريا كانوا ينوون الإنتقال بطريقة غير شرعية الى قبرص عبر البحر، كما أوقفت المهرب (أ.خ) الذي تقاضى مبالغ مالية عن الأشخاص المنوي تهريبهم.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

 

وكانت أفادت مراسلة "لبنان 24" بأن دورية تابعة للقوات البحرية ومخابرات الجيش تمكنت فجر اليوم الأحد من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية، مشيرة الى انه "تم توقيف مركب في عرض البحر مقابل شاطئ العبدة ـ عكار كان معداً لتهريب اشخاص سوريين".

 

 

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