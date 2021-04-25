جبيل في حالة تأهب.. والسبب "الجراد"

وجهت قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري نداء إلى البلديات ومخاتير القرى دون بلديات دعت فيه الى "وجوب الترصد لظاهرة الجراد والتواصل مع رئيس مصلحة الزراعة بالنسبة للبلديات للكشف والمعالجة في حال تبين وجودها في نطاق البلديات وإعلامها من المختار في القرى دون بلديات للمتابعة من قبلها".

وأشارت الى أن "محافظ جبل لبنان يتابع الموضوع حيث أفاد أنه لغاية تاريخه، تبين أن هذا الجراد لا يشكل الظاهرة التي تدعي الهلع نظرا للظروف المناخية ونوعية التربة وعدم اكتمالها جنسيا إنما يجب الترصد له وإعلام مصلحة الزراعة للكشف في حال وجوده".