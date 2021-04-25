تلفزيون لبنان يودّع رئيس قسم الغرافيكس (صور)

يودع الزملاء في تلفزيون لبنان، رئيس قسم الغرافيكس في التلفزيون فاتشيه سروريان، الذي وافته المنية اثر نوبة قلبية، تعرض اليها وهو في طريقه الى العمل في تلفزيون لبنان،

الزملاء الذين توجهوا الى كنيسة السيدة العذراء للارمن الاورثوذكس في برج حمود، لالقاء النظرة الاخيرة على فاتشيه، حملوا معهم كلمات الوفاء لزميل عرف بامانته في تأدية عمله وتفانيه واخلاصه في مختلف المراحل التي شهدها التلفزيون.

يذكر ان فاتشيه قد باشر عمله في تلفزيون لبنان، منذ تسشعنيات القرن الماضي، اي قبل اقفال التلفزيون، وبالتالي عاش فاتشيه الايام الذهبية لشاشة الوطن كما ايام الرتابة التي تختصر حياة تلفزيون لبنان اليوم.