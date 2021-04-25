لبنان

درويش جال في التبانة والتقى فاعليات وأبناء المنطقة

Lebanon 24
25-04-2021 | 15:04
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جال النائب الدكتور علي درويش في منطقة التبانة، والتقى ضمن لقاء شعبي في مكتب المختار محمد ضباب، عددا من فاعليات وأبناء المنطقة، هنأهم بحلول الشهر الفضيل. ووضعهم في أجواء جولته الاغترابية، مشددا على "أهمية الترابط بين اللبنانيين المغتربين والمقيمين، وأن الطرابلسيين في الخارج هم زوادة أهلهم في المغترب، خصوصا في ظل الأزمة المالية، ونعول على وجودهم في مستقبل لبنان".

وأكد درويش "وحدة أبناء طرابلس وتكاتفهم ضمن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وسنسعى للوقوف الى جانب أهلنا في طرابلس بما تتيحه الامكانات المتوافرة"، مؤكدا أن "هذه المناطق احتاجت دائما الى العدالة والإنصاف من الدولة اللبنانية بسبب ما مر عليها من حرمان وتهميش".
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