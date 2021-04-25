الراعي يبحث مع لجنة من مزارعين الازمة المستجدة مع السعودية

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفدا من لجنة متابعة من المزارعين في بكركي، طالبوه بـ "التدخل لمعالجة الازمة التي استجدت مع المملكة العربية السعودية بوقف أي منتج زراعي يدخل الى السعودية من لبنان".

وشرح رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار عمر سعيد الحايك للراعي "التداعيات الخطيرة لهذا القرار على المزارعين الذين بالاساس يعانون من ظروف بالغة الصعوبة".

وناشد الحايك باسم اللجنة الراعي والمعنيين كافة "التحرك سريعا لمعالجة هذا الموضوع الذي يشكل كارثة كبيرة على المزارعين".