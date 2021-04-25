جعجع يعزي العراقيين بضحايا مستشفى ابن الخطيب

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:



أتقدّم بأحرّ التعازي القلبية من الشعب العراقي العزيز ورئيس جمهورية العراق برهم صالح ودولة الرئيس مصطفى الكاظمي على المصاب الأليم الذي أصابنا جميعا بفاجعة مستشفى ابن الخطيب. نسأل الله عز وجل ان يتغمّد الضحايا برحمته وان يمُّن على المصابين بالشفاء العاجل، وان يجنِّب الشعب العراقي كل مكروه في المستقبل.