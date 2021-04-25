وصول الجراد الى مزرعة سجد.. ورئيس البلدية يناشد

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أسرابا من الجراد وصلت إلى بلدة مزرعة سجد ومحلة زغرين الهرمل، لتحلق على ارتفاع متوسط، مما أدى الى حالة من الهلع لدى الأهالي.

وناشد رئيس بلدية مزرعة سجد المعنيين في وزارة الزراعة والجيش اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشهدها المنطقة.