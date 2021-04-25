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لبنان
اشكال وتضارب في "سوق السمك" في طرابلس
Lebanon 24
25-04-2021
|
16:16
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وقع اشكال فردي، بين عدد من الشبان في محيط طريق "القلعة"، لجهة "سوق السمك" في طرابلس، وقد تطور الاشكال الى تضارب بالايدي دون سقوط اصابات، وعلى الفور حضرت دورية من الجيش وعملت على تطويق الاشكال.
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