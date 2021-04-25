اشكال وتضارب في "سوق السمك" في طرابلس

وقع اشكال فردي، بين عدد من الشبان في محيط طريق "القلعة"، لجهة "سوق السمك" في طرابلس، وقد تطور الاشكال الى تضارب بالايدي دون سقوط اصابات، وعلى الفور حضرت دورية من الجيش وعملت على تطويق الاشكال.