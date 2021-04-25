لبنان

كم بلغت نسبة الأمطار هذا العام؟

Lebanon 24
25-04-2021 | 16:55
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أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية النسبة النهائية لمجموع الأمطار للعام 2020- 2021 في عدد من المناطق، مقارنة مع المعدّل العام السنوي.
 
 
التفاصيل في الصورة المرفقة.

 

 

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