بري يبرق إلى الرؤساء الثلاثة في العراق معزياً بضحايا الحريق

أبرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ولرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، معزياً باسم اللبنانيين وبإسم المجلس النيابي، القيادة والشعب العراقي بالضحايا الذين سقطوا ليل أمس جراء الحريق، الذي شب في مستشفى أبن الخطيب في العاصمه العراقية بغداد، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وللعراق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.