لبنان

بري يبرق إلى الرؤساء الثلاثة في العراق معزياً بضحايا الحريق

Lebanon 24
25-04-2021 | 17:11
A-
A+
Doc-P-816627-637549678699136228.jpg
Doc-P-816627-637549678699136228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ولرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، معزياً باسم اللبنانيين وبإسم المجلس النيابي، القيادة والشعب العراقي بالضحايا الذين سقطوا ليل أمس جراء الحريق، الذي شب في مستشفى أبن الخطيب في العاصمه العراقية بغداد، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وللعراق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:37 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2021-04-26
00:35 | 2021-04-26
00:29 | 2021-04-26
00:20 | 2021-04-26
00:17 | 2021-04-26
00:12 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website