لبنان

السفيرة السويدية جالت في طرابلس وزارت غرفة التجارة

Lebanon 24
25-04-2021 | 18:10
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جالت السفيرة السويدية آن ديسمور، اليوم، في طرابلس، مطلعة على معالم المدينة السياحية والأثرية.

واستهلت جولتها بزيارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة، حيث كانت في استقبالها مديرتها ليندا سلطان، مدير مختبرات مراقبة الجودة الدكتور خالد العمري والياس خلاط.

واطلعت ديسمور على مشاريع الغرفة الداخلية، لا سيما مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي لأبحاث الزراعة والغذاء، واستمعت من سلطان الى شرح مفصل عن الإنجازات التي تحققت وعن الاعتمادية التي حصلت عليها هذه المختبرات مؤخرا من وزارة الصحة اليابانية.

كما عرضت سلطان للمشاريع الاستثمارية المتمثلة بالمنظومة الاقتصادية المتكاملة ذات الأبعاد الوطنية والاقليمية والدولية والكفيلة بالنهوض بكل لبنان من طرابلس الكبرى، ولفتت نظر السفيرة الى الركن الذكي للسياحة الرقمية في الغرفة، والذي يعزز السياحة الثقافية في المدينة.

من جهتها قالت ديسمور: "سعيدة جدا لوجودي في غرفة التجارة في طرابلس، حيث اطلعت من المسؤولين فيها على الرؤية الاقتصادية المتكاملة التي تعد اليوم واحدة من أهم الرؤى للنهوض بهذه المنطقة وتحويل طرابلس الى مدينة محورية، وقد كان رائعا جدا التجول والاطلاع على الآثار التاريخية والهندسة المعمارية المميزة للمدينة، وخصوصا القلعة الأثرية والحمام التراثي والأسواق".

وختمت: "بصفتي سفيرة للسويد في لبنان، فإنني سعيدة جدا اليوم لتواجدي في طرابلس".

 

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