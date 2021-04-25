لبنان

بلدية القبيات: للتبليغ فوراً عن مكان مبيت الجراد ليتم رشه

Lebanon 24
25-04-2021 | 18:11
A-
A+
Doc-P-816650-637549713461002763.jpg
Doc-P-816650-637549713461002763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعت بلدية القبيات الاهالي الى "التبليغ فوراً عن مكان مبيت أي سرب من أسراب الجراد، ليتم رشه بواسطة طوافات الجيش".

وقالت في بيان: "في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها، اتصل رئيس بلدية القبيات الاستاذ عبدو عبدو بوزارة الزراعة، وتم الإتفاق على تسليم البلدية، كمية من المبيدات الخاصة، وقد جرى استلامها فوراً من منطقة حصرايل - جبيل". 

ولفت البيان إلى أن "الجيش جاهز للبدء برش المبيدات غداً من الصباح الباكر"، طالباً من أي "مواطن التبليغ فوراً عن مكان مبيت أي سرب من أسراب الجراد، ليتم رشه عند الفجر، وقبل إنطلاق السرب، بواسطة طوافات الجيش".

وختم: "لذا، نرجو من كل من يستطيع تحديد مكان مبيت أي سرب الإتصال على الارقام التالية: 03/222977 - 70/588819 - 03/844749".

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:37 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2021-04-26
00:35 | 2021-04-26
00:29 | 2021-04-26
00:20 | 2021-04-26
00:17 | 2021-04-26
00:12 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website