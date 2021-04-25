بلدية القبيات: للتبليغ فوراً عن مكان مبيت الجراد ليتم رشه

دعت بلدية القبيات الاهالي الى "التبليغ فوراً عن مكان مبيت أي سرب من أسراب الجراد، ليتم رشه بواسطة طوافات الجيش".



وقالت في بيان: "في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها، اتصل رئيس بلدية القبيات الاستاذ عبدو عبدو بوزارة الزراعة، وتم الإتفاق على تسليم البلدية، كمية من المبيدات الخاصة، وقد جرى استلامها فوراً من منطقة حصرايل - جبيل".

ولفت البيان إلى أن "الجيش جاهز للبدء برش المبيدات غداً من الصباح الباكر"، طالباً من أي "مواطن التبليغ فوراً عن مكان مبيت أي سرب من أسراب الجراد، ليتم رشه عند الفجر، وقبل إنطلاق السرب، بواسطة طوافات الجيش".

وختم: "لذا، نرجو من كل من يستطيع تحديد مكان مبيت أي سرب الإتصال على الارقام التالية: 03/222977 - 70/588819 - 03/844749".