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لبنان
وزير الخارجية العُماني السابق يتحدث عن لبنان.. ما قصة الـ"100 دولار"؟
Lebanon 24
25-04-2021
|
18:56
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روى وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، حكايات طريفة متنوعة من مسيرته الدبلوماسية الحافلة وخاصة في أول فترات التعرف على الدول العربية المختلفة.
وفي معرض حديثه عن ذكرياته في جولة عربية شملت عدة بلدان، وصف ما لقيه من ترحيب في السعودية وفي اليمن ومنها إلى لبنان الذي تحدث عنه بطريقة خاصة، حيث قال عنها: "من السعودية طلعنا لليمن ومن اليمن رحنا الى لبنان. لبنان شيء ثاني مختلف".
وعقب محاور الوزير العماني السابق قائلاً: "ثقافة وسياسة وتطور وانفتاح"، ورد بن علوي بقوله: "انفتاح أهم شيء الانفتاح"، مضيفا في وصف لبنان بأنه مكان مناسب للتسوق.
وقصّ وزير الخارجية العماني السابق والذي كان عمل قائما بالأعمال في لبنان وافتتح سفارة بلاده به، حادثة طريفة، مشيراً إلى أنهم في لبنان تعاملوا لأول مرة بالدولارات وواجهوا صعوبات في التفريق بين الدولار والمئة دولار، ما تسبب في مشاكل من هذا النوع في بيروت.
المصدر:
روسيا اليوم
لبنان
عربي-دولي
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