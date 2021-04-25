اجتماع لهيئة مركز حقوق السجين في نقابة محامي طرابلس

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، الإجتماع الأول للهيئة الإدارية لمركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس، في حضور مدير المركز محمد صبلوح وأمينة السر ندى البدوي النجار، وأمين الصندوق فؤاد لاذقاني، وأعضاء الهيئة: سامية البحري، منال الخير، جوزيف مسعود، إيلي معوض وسوزان ساسين، وذلك في مقر المركز في النقابة.
- تحضير مسودة لنظام المركز ليصار إلى مناقشتها خلال الإجتماع المقبل.
- إنشاء لجنة لتدريب العناصر الامنية وسواها حول كيفية التعامل مع الموقوفين والسجناء، بما يتلاءم مع شرعة حقوق الإنسان والمعاهدات التي وقع عليها لبنان.
- الإعداد لمشروع توحيد الأنظمة التي ترعى السجون على الأراضي اللبنانية كافة ولدى كل القوى.
- عقد إجتماع عند الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة الواقع في 30/4/2021.