لبنان

مسؤول عسكري اسرائيلي يوجه رسائل إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن نصرالله

Lebanon 24
25-04-2021 | 20:37
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قال قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي أمير برعم خلال احتفال لتكريم عناصر ووحدات على انجازات عسكرية متميزة إن "لبنان الذي كان ذات يوم سويسرا الشرق الأوسط، هو الآن بلد يعاني من أزمة مستعصية".

ورأى برعم إن "حزب الله هو احتلال إيراني في لبنان"، وقال: "أيها اللبنانيون: لا تكونوا في حيرة البتة: (الامين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله لا يهمه أمركم. إنه ينظر إلى نفسه في المرآة، من داخل السرداب الذي يعيش فيه منذ عقد.. إنه يرى نفسه وينشغل بنا: اسرائيل، اسرائيل، اسرائيل".

وأردف: "رفاهية اللبنانيين ليست من أولوياته وصلب تفكيره، فهو مهووس بنا، والتزامه الشديد بحرس الثورة الإيراني يتجاوز جميع الاهتمامات وحاجة الشعب اللبناني. إن دعاية نصرالله تحاول ترسيخ رواية في إطارها يعتبر نفسه درعاً في وجهنا، لكن في الحقيقة هذا مجرد غطاء".

واعتبر بُرعم إن "نصرالله يعرض حياة اللبنانيين للخطر"، سائلاً أبناء الطائفة الشيعية: "هل بالفعل يقوم حزب الله بحمايتكم حينما يقوم باستخدام بيوتكم ومدارس أولادكم وعيادتكم كمخازن لأسلحته".  

وأضاف: "هل يوجد مجتمع أو دولة تتخذ من حزب الله مثالا لها؟ من هنا اريد أن اتوجه إلى جيراننا من الطائفة الشيعية في جنوب لبنان، من هنا من وراء الحدود: هل يوجد شخص واحد، مواطن واحد في هذا العالم يرغب في العيش في ظل نظام إرهابي تابع لإيران وحزب الله؟".

وختم برعم قائلاً: "نصرالله منشغل ليلاً نهاراً بحراسة نظام الاستبداد والإكراه والقمع والكراهية التابع للملالي في إيران، من ساحة لبنان من ساحتكم يا مواطني لبنان. أي مستقبل ياخذكم إليه حزب الله، يا أبناء الشعب اللبناني؟".

 

 

 

 

 

 

 

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