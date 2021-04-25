عون: "الأسماء يللي رح يطالها التدقيق الجنائي صارت معروفة"

غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون عبر "تويتر" قائلاً: "صارت معروفة الأسماء يللي رح يطالها التدقيق الجنائي، هيي كشفت عن حالها بحالها، بس بعد ناقصنا ترتيبها وفق الأرقام المالية."

