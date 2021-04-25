لبنان

ضاهر: ماذا سيكون مصير المواسم الزراعية للسنة الحالية؟

Lebanon 24
25-04-2021 | 22:43
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غرد النائب ميشال ضاهر على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "إعادة تفعيل حركة تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية يستوجب شراء وتركيب سكانارات على جميع المعابر الحدودية. وهذا يتطلب فترة زمنية تتجاوز عدة أشهر. فماذا سيكون مصير المواسم الزراعية للسنة الحالية؟ وما هي الاجراءات التي سيتخذها مجلس الأمن المركزي غدًا لحلّ هذه المعضلة؟".
 
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