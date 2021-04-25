من وزارة الصحة.. جدول بمراكز تلقيح ستقفل أبوابها مؤقتاً

نشرت وزارة الصحة العامة جدولاً بمراكز التلقيح التي ستضطر للاعتذار عن استقبال المواطنين نتيجة عدم تسلم لقاح أسترازينيكا في الموعد المتفق عليه مع الشركة الوكيل.

وكان المكتب الاعلامي للوزارة أصدر بياناً جاء فيه: "نتيجة تأخر تسليم الكميات الموعودة من لقاح استرازنيكا في الموعد المحدد في الاتفاقية الموقعة مع الشركة الوكيل، وبعد نفاد معظم الكميات المستلمة سابقاً في الشحنة الأولى، فإن بعض المراكز المخصصة لإعطاء لقاح استرازنيكا ستعتذر عن استقبال المواطنين الكرام وسيصدر جدول بهذه المراكز في وقت لاحق".



وأضاف البيان: "إن الوزارة تتوجه بالشكر للمواطنين على تفهمهم، مؤكدة أن هذه الإشكالية ستحل مع تسلم كمية مضاعفة من اللقاح، خلال الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل".

جدول بمراكز التلقيح المقفلة: