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Lebanon 24
26-04-2021 | 00:02
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فوجئ سفير دولة مرجعية بحجم العناد الذي يُهيمن على مواقف رئيس تيار سياسي، مثير للجدل، من العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة رغم الانهيارات المتتالية في لبنان، وفق ما جاء في اسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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