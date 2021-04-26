لبنان

حرص على اللقاءات الدورية

Lebanon 24
26-04-2021 | 00:09
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يحرص ثلاثة نواب من تكتل نيابي بارز على عقد لقاءات دورية مع شخصية برلمانية غادرت التكتل، وأطلقت سلسلة تصريحات جريئة في الأسبوعين الماضيين، وفق ما جاء في اسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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