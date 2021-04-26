حرص على اللقاءات الدورية

يحرص ثلاثة نواب من تكتل نيابي بارز على عقد لقاءات دورية مع شخصية برلمانية غادرت التكتل، وأطلقت سلسلة تصريحات جريئة في الأسبوعين الماضيين، وفق ما جاء في اسرار "اللواء".