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Lebanon 24
26-04-2021 | 00:12
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المصدر: اللواء
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البطريرك الراعي: أصبنا بالذهول ونحن نرى على التلفزيون واقعة قضائية لا تمت بصلة إلى الحضارة نحن نصر على أن يكافح القضاء مكامن الفساد ونصر أن تعود الحقوق إلى أصحابها ولكن ما جرى مخالف للأصول القضائية والقواعد القانونية
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26/04/2021 04:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: المسألة نفسها تنطبق على الأموال المهرّبة والخاضعة لإتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد ممكن اقتفائها ولدينا الكثير من الأصدقاء والمهتمّين في العالم الراغبين بمساعدتنا "نحنا ماعلينا قرش فساد واحد امّا انتم الله يستر"
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26/04/2021 04:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24

غادة عون

فساد

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