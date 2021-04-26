لبنان

ترقّب إطلاق منصّة مصرف لبنان

Lebanon 24
26-04-2021 | 00:45
A-
A+
Doc-P-816719-637549948043204889.jpeg
Doc-P-816719-637549948043204889.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب السوبر ماركت، إطلاق منصة مصرف لبنان لسعر متحرك لصرف الدولار بحيث يمكن ضبط عمليات المضاربة والتحكم بسعر الصرف، سواء أكان لجهة الاستقرار أو سواه من توجهات، بصرف النظر عن تأليف حكومة أو تأخر هذه العملية.
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
منصة مصرف لبنان لن تلغي السوق الموازية.. لكن!
lebanon 24
26/04/2021 04:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. مصرف لبنان ينفي خبراً كاذباً بشأن منصة الدولار
lebanon 24
26/04/2021 04:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه شروط نجاح قرار مصرف لبنان عن المنصة الالكترونية
lebanon 24
26/04/2021 04:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: مصرف لبنان قرر العمل بإطلاق المنصة الالكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات ويتضمن القرار السماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين ومن مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف متابعة حسن سير العمل
lebanon 24
26/04/2021 04:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24

منصة

مصرف لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:37 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:56 | 2021-04-26
02:45 | 2021-04-26
02:15 | 2021-04-26
01:12 | 2021-04-26
01:06 | 2021-04-26
00:55 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website