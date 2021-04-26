لبنان

عبد الله ل"الراي": الإجراء السعودي منطقي

Lebanon 24
26-04-2021 | 01:06
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اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عبر "الراي" أن "الاجراء السعودي منطقي، وهو مرتبط بحماية الأمن الداخلي السعودي وعلينا احترامه، وفي ذات الوقت نناشد المملكة وقيادتها أن تأخذ في الاعتبار الضائقة الاقتصادية والمشكلة الاجتماعية التي يعانيها لبنان، وخصوصاً المزارعون. وفي الوقت نفسه، المطلوب من السلطات اللبنانية السياسية والأمنية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة عدم تكرار هذه المخالفات التي تخل بعلاقات لبنان ليس فقط مع الخليج بل مع كل دول العالم، فلا يمكن أن يكون لبنان مصدّراً لهذا نوع من التجارة وللأسف ليست المرة الأولى".
المصدر: الراي الكويتية
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