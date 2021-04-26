لبنان

معلوف ل"الراي": نتابع كيف دخل الرمان إلى لبنان وكيف خرج

Lebanon 24
26-04-2021 | 01:12
A-
A+
Doc-P-816722-637549965167987439.jpeg
Doc-P-816722-637549965167987439.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب في تكتل "لبنان القوي" ادي معلوف لـ "الراي": "بالطبع لا أحد مسرورٌ من هكذا قرار، كونه يؤثّر على الموضوع الزراعي، وإلى الآن نتابع كيف دَخَلَ الرمان إلى لبنان وخرج منه فالأمر ليس واضحاً".
، وأضاف: "القرارُ السعودي يدفّع الشعب اللبناني والمزارعين ثمنَ أمرٍ يحصل في كل البلدان، فقد سبق أن أُحبطت عمليات تهريب كبيرة من المخدرات قادمة من الإمارات إلى السعودية ومن تركيا الى المملكة، ونرى كيف توجد تجارة مخدرات بين أميركا والمكسيك وغيرها من الدول، وبدل أن يدفع ما حصل البلدين إلى زيادة التعاون لمكافحته، يتم منع دخول البضائع اللبنانية".
المصدر: الراي الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:37 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:56 | 2021-04-26
02:45 | 2021-04-26
02:15 | 2021-04-26
01:06 | 2021-04-26
00:55 | 2021-04-26
00:45 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website