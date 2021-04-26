معلوف ل"الراي": نتابع كيف دخل الرمان إلى لبنان وكيف خرج

قال النائب في تكتل "لبنان القوي" ادي معلوف لـ "الراي": "بالطبع لا أحد مسرورٌ من هكذا قرار، كونه يؤثّر على الموضوع الزراعي، وإلى الآن نتابع كيف دَخَلَ الرمان إلى لبنان وخرج منه فالأمر ليس واضحاً".

، وأضاف: "القرارُ السعودي يدفّع الشعب اللبناني والمزارعين ثمنَ أمرٍ يحصل في كل البلدان، فقد سبق أن أُحبطت عمليات تهريب كبيرة من المخدرات قادمة من الإمارات إلى السعودية ومن تركيا الى المملكة، ونرى كيف توجد تجارة مخدرات بين أميركا والمكسيك وغيرها من الدول، وبدل أن يدفع ما حصل البلدين إلى زيادة التعاون لمكافحته، يتم منع دخول البضائع اللبنانية".