لبنان

فقدان الثقة بين عون والحريري يوخّر التشكيل

Lebanon 24
26-04-2021 | 02:56
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أشارت المصادر عبر "اللواء" الى ان "فقدان الثقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وشعور كل طرف ان الآخر يريد كسره واحراجه واضعافه، من العوامل التي تؤخّر تشكيل الحكومة".
المصدر: اللواء
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عون

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