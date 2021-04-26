فقدان الثقة بين عون والحريري يوخّر التشكيل

أشارت المصادر عبر "اللواء" الى ان "فقدان الثقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وشعور كل طرف ان الآخر يريد كسره واحراجه واضعافه، من العوامل التي تؤخّر تشكيل الحكومة".