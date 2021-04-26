قرارات عشوائية

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Lebanon 24
26-04-2021 | 04:22
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تعمد احدى الوزارات على فتح مكاتب ومراكز في المناطق لاسباب سياسية ودعائية من دون ضمان تأمين الكلفة التشغيلية اللاحقة لها.
 
 
 
المصدر: النهار
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