قرارات عشوائية

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Lebanon 24
26-04-2021
|
04:22
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تعمد احدى الوزارات على فتح مكاتب ومراكز في المناطق لاسباب سياسية ودعائية من دون ضمان تأمين الكلفة التشغيلية اللاحقة لها.
المصدر: النهار
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